Kreis Kleve : Die Feuerwehr bildet ihren Nachwuchs aus

KREIS KLEVE Kreisfeuerwehrverband führte mit Hilfe des Kreisjugendamtes Ausbildung zur Jugendleitercard für die Kinder- und Jugendfeuerwehren durch, praktischer Unterricht inklusive

Wer kennt das nicht: Während einige Dinge ganz leicht von der Hand gehen, werden für andere Sachen oftmals Stunden, Tage oder sogar Monate benötigt. Die Ursache hierfür liegt eindeutig in der Motivation. Doch woran liegt es, dass man für verschiedene Tätigkeiten unterschiedlich motiviert ist? Eine Frage, die es galt im Rahmen der Ausbildung zur Jugendleitercard (Juleica) aufzugreifen, die der Kreisfeuerwehrverband kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Kleve an drei Wochenenden in Aldekerk durchführte. Schließlich bildet die Juleica-Ausbildung die Basis für ein ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit.