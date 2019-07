Landgericht Kleve : Urteil am Dienstag: Klever soll Nichten missbraucht haben

Kleve Ein 26-jähriger Klever soll Nichten im Auto missbraucht haben.

Ein 26-jähriger Klever muss sich wegen sexuellen Kindesmissbrauchs an seinen drei Nichten vor dem Landgericht verantworten. In den Jahren 2016 und 2017 soll er sich an den heute zwischen elf und 14 Jahre alten Mädchen vergangen haben. Der Beschuldigte soll die Mädchen im Auto und im Wohnzimmer der Großmutter missbraucht haben. Nach dem Prozessauftakt in der vergangenen Woche befragte Christian Henckel, Vorsitzender Richter der Jugendstrafkammer, mit Beate Kemper die psychologische Sachverständige. Sie sollte darlegen, wie zeugenfähig die Mädchen sind, die zuletzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen ihren Onkel ausgesagt hatten. Dabei differenzierte sie zwischen den Geschädigten. Sie betrachtete die Befragungssituationen bei der Polizei, das Gespräch mit der Psychologin und die Anhörung im Zuge der Hauptverhandlung. Insgesamt halte Kemper die Mädchen für zeugenfähig - allerdings mit punktuellen Abstrichen.

Bei einem der vermeintlichen Opfer gebe es Anhaltspunkte, die die Aussagen in Frage stellen. Dieses Mädchen soll zwei Mal Opfer eines sexuellen Übergriffes gewesen sein. So schildert sie, ihr Onkel habe sie einmal nach Hause bringen sollen. Unterwegs aber habe er an einem Feldweg gehalten und habe sie am Oberschenkel berührt und gestreichelt. Bei den Befragungen zu dem Tatgeschehen, so führte Kemper aus, war die Nichte des Beschuldigten auf Nachfragen angewiesen und habe nicht über alle Details der Taten frei sprechen können. Zudem habe man auf dem Handy des Mädchens pornografisches Material gefunden, weshalb nicht ausgeschlossen sei, dass zumindest Teile der Aussagen ihrer Phantasie entspringen. Ihre Mutter soll sie damals auf das Porno-Material angesprochen haben, daraufhin habe die Heranwachsende von den vermeintlichen Misshandlungen durch ihren Onkel erzählt. „Daher ist auch ein Konformitätsdruck denkbar“, sagte Kemper.