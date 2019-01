Gerichtsprozess: 21 Monate Freiheitsstrafe für einen „Seriendieb“

KLEVE/EMMERICH Für die zwölf teils räuberischen Diebstähle, wegen derer er sich am Montag vor dem Klever Landgericht verantworten musste, hatte der 26-jährige Mann aus Ägypten eine simple Begründung: „Ich wollte einkaufen, aber das Amt gibt mir nicht genügend Geld.

Nach vier Tagen habe ich nichts mehr und deswegen keine andere Wahl“, erklärte sich der geständige Angeklagte mithilfe eines Dolmetschers. Kleidung, Taschen, Schuhe und Pflegeprodukte hatte er im September und Oktober 2018 in Kleve und Emmerich gestohlen.

Der Geschäftsführer eines Klever Kleidungsgeschäftes verfolgte den Ladendieb durch die Innenstadt, ließ aber ab, als der Ägypter sich umdrehte und auf den Mann zustürmte. Zwei Kunden eines Supermarktes konnten den 26-Jährigen nach einem Diebstahl überwältigen – nach dem Polizeigewahrsam stahl dieser jedoch weiter. „Er ist ein Intensivtäter“, sagte ein Ermittler im Zeugenstand. Die Kammer verurteilte den Angeklagten wegen Diebstahls in zehn Fällen, räuberischen Diebstahls in zwei Fällen sowie Sachbeschädigung zu einem Jahr und neun Monaten Haft. Berücksichtigt wurden die geringen Warenwerte, aber auch die einschlägigen Vorstrafen. Mit dem Urteil blieb das Gericht weit unter der Forderung der Staatsanwalt nach drei Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe. „Deutlich unter drei Jahre“ hatte die Verteidigung beantragt.

Stützpfeiler aus Stahl für Brücke am Klever Ring

Sanierung wird vorbereitet : Stützpfeiler aus Stahl für Brücke am Klever Ring

Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt. „Dagegen sprechen insbesondere die einschlägigen Vorstrafen und dass der Angeklagte hier keine Umkehr hat erkennen lassen“, so der Vorsitzende Richter Gerhard van Gemmeren.

Es wird nicht der erste Gefängnisaufenthalt für den Ägypter. Allein 2015 wurde er zehn Mal verurteilt, verbüßte insgesamt zwei Jahre Freiheitsstrafe. Nach Deutschland kam er vor vier Jahren, und wolle auch gerne bleiben, so der 26-Jährige – nur nicht in Haft: „Ich kann es nicht mehr lange im Gefängnis ertragen. Da sind so viele Deutsche, das Essen ist bitter und schmeckt nicht“, sagte er.