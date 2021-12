Demonstration in Kleve : 250 Menschen bei Corona-Protestzug durch die Innenstadt

Kleve Rund 250 Teilnehmer sind am Montagabend vom Markt Linde aus über die Hagsche Straße durch die Klever Fußgängerzone gelaufen. Es handelte sich um Menschen, die sich gegen die Corona-Politik in Deutschland wenden. Gegen-Demo am Koekkoekplatz.

Erst im Laufe des Tages war die Demonstration bei der Polizei angemeldet worden, von einer Privatperson im Namen einer „IG Versöhnungskirche“, wie am Dienstag eine Polizeisprecherin sagte. Damit ist vielleicht eher der Treffpunkt gemeint: Denn mit den Demonstrierenden habe man ganz eindeutig nichts zu tun, wie es von der evangelischen Gemeinde auf Nachfrage unserer Redaktion heißt. „Wohl aber haben wir der Landrätin vor einiger Zeit unsere Versöhnungskirche als möglichen Impfort angeboten“, sagt Pfarrer Martin Schell.

Wofür oder gegen die Menschen, die den Zug selbst als Abendspaziergang bezeichnen, demonstrierten, war auf den ersten Blick auch gar nicht so leicht herauszufinden. Es gab keine Plakate oder Sprechchöre, vorneweg zog ein Paar mit Gitarre, das den Weltfrieden besang. Einige trugen Kerzen, andere waren mit Lichterketten umwickelt. Manche Teilnehmer fallen in sozialen Netzwerken vor allem mit dem Verbreiten von Esoterik auf, andere rufen offen zum Boykott der Corona-Maßnahmen auf. Die Polizei spricht von Teilnehmern, die „vom Erscheinungsbild her dem bürgerlichen Spektrum“ zugeordnet werden könnten. „Es waren alle Altersgruppen vorhanden. Anders als man das aus anderen Städten kennt, ist es komplett friedlich geblieben“, sagte die Polizeisprecherin. Gleichzeitig zum Zug in Kleve kam es auch in Geldern, Kerken, Emmerich und Rees zu Versammlungen, wie es von der Polizei heißt. Dort ebenfalls ohne Zwischenfälle, dabei allerdings auch mit deutlich weniger Teilnehmern.

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich in Kleve eine Gruppe zu einem solchen Demonstrationszug getroffen, damals waren nur rund 70 Menschen gekommen. Die Mobilisierung findet hauptsächlich über soziale Medien wie Facebook und Telegram statt.