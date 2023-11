Kein Führerschein 24-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss durch Kleve

Kleve · Die Polizei hat an der Hoffmannallee in Kleve einen 24-Jährigen kontrolliert. Der Mann hatte keinen Führerschein, außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Was die Polizei in seinem Auto fand.

13.11.2023 , 16:03 Uhr

Die Polizei nahm den 24-Jährigen mit auf die Wache. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Am Samstag (11. November 2023) gegen 15.15 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei eine Verkehrskontrolle an der Hoffmannallee durch. Dabei hielten sie einen 24-jährigen Fahrzeugführer aus Kleve an. Dieser konnte jedoch keinen Führerschein vorzeigen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während des Gesprächs mit den Beamten kam der Verdacht auf, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte diese Annahme. Weiterhin führte der Mann verschiedene Drogen mit sich, die durch die Polizei sichergestellt wurden. Wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Den Klever erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

(RP)