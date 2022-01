Kreis Kleve : Silvester: Polizei meldet 23 Einsätze im Kreis Kleve

Die Polizei vermeldet 23 Einsätze in der Silvesternacht im Kreis Kleve (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Kleve 23 Mal musste die Polizei in der Nacht zum neuen Jahr ausrücken. Insgesamt blieb es aber ruhig.

Die Polizei im Kreis Kleve zieht Bilanz: Zum Jahreswechsel ist es in der Silvesternacht bis zum Neujahrsmorgen im gesamten Kreisgebiet zu 23 Einsätzen mit Silvesterbezug gekommen. Das meldeten die Beamten am Montag. Bislang wurden sechs Körperverletzungsdelikte und zwei Sachbeschädigungen angezeigt. Polizeikräfte sprachen für insgesamt 13 Personen Platzverweise aus. Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen, wovon eine Person Widerstand gegen die Beamten leistete.