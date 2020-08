Messer-Attacke : Staatsanwaltschaft sieht Vorsatz bei Stichen auf Ferienkind

Am frühen Sonntagmorgen hatte ein 21-jähriger in Kellen an der Ferdinandstraße auf drei Menschen eingestochen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die 28-jährige Frau und ihr elfjähriger Sohn, die in Kleve von einem Mann mit Messerstechen verletzt wurden, waren auf Verwandtenbesuch. Der Täter holte das Messer aus der Küche, um damit zu töten, vermutet die Staatsanwaltschaft.

(nik) Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 21-jährige Mann, der in der Nacht zu Sonntag seine Freundin, ihre Schwester und deren Sohn mit einem Messer teils erheblich verletzt hatte, tatsächlich mit einem Tötungsvorsatz zugestochen hat. Oberstaatsanwalt Marco Held: „Er hat zunächst seine Lebensgefährtin geschlagen und ist, als ihr die Schwester und das Kind zur Hilfe eilten, in die Küche gelaufen, um von dort das Messer zu holen. Wir gehen davon aus, dass er den Vorsatz hatte zu töten, wenn wir auch kein Mordmotiv erkennen.“ Entsprechend laute der Tatvorwurf „nur“ versuchter Totschlag.

Laut Staatsanwalt Held geht es der jüngeren Frau und dem Kind vergleichsweise gut, beide hätten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen können. Nur die 28-jährige Mutter hat es schlimmer erwischt; sie wurde operiert und muss noch im Hospital bleiben. Der mutmaßliche Täter verbleibt in Haft. Der 21-Jährige ist übrigens ein polnischer Zeitarbeiter, was deshalb erwähnenswert ist, weil auch die anderen Beteiligten Polen sind und die 28-Jährige mit ihrem elfjährigen Sohn zu Besuch bei den Verwandten in Kleve war. In Polen dauern die Sommerferien bis zum 31. August. Marco Held geht davon aus, dass die leicht verletzte Tante sich jetzt um den Jungen kümmern wird, bis er abgeholt wird oder mit der Mutter heim reisen kann. „Ein solches Ferienerlebnis wünscht man niemandem“, sagt der Staatsanwalt.