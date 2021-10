Erntedankfest : Landwirte feiern am Montag Erntedank

Kreis Kleve Bis heute spielen das Wetter und das Klima für den Erfolg der landwirtschaftlichen Arbeit eine große Rolle. Wenn die Ernte gut ist, ist der Bauer deshalb dankbar, sagt der Kreisvorsitzende Seegers.

Traditionell wird der Tag des Erntedankfestes am ersten Oktobersonntag gefeiert, in diesem Jahr am 3. Oktober. Wie der Kreisvorsitzende der Kreisbauernschaft Kleve, Michael Seegers, dazu mitteilt, stehen auch im Rheinland an vielen Orten Erntedankfeste an.