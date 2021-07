In den kommenden zehn Jahren : Kreis Kleve soll um 2000 Einwohner wachsen

Kreis Kleve Die Wirtschaftsförderung hat statistische Daten zum Kreis Kleve ausgewertet: Wie steht es um die Wirtschaft, wie um Tourismus und Einwohnerzahlen? Ein Überblick

Trotz der Corona-Pandemie nahm die Beschäftigtenzahl demnach zum 30. Juni auf einen neuen Höchststand von 103.901 zu. Das ist in den letzten zehn Jahren ein Plus von 23.648 oder plus 29,5 Prozent. Die Städte und Gemeinden mit den meisten Beschäftigten pro 1000 Einwohner sind mit einer so genannten Arbeitsplatzdichte von über 400 Bedburg-Hau, Geldern, Kleve, Straelen und Uedem. Die Gemüse und Blumenstadt Straelen ist mit einer Arbeitsplatzdichte von 514 der Spitzenreiter im Kreisgebiet. Der Landeswert liegt bei 389. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen war in 2020 leicht rückläufig, die der Abmeldungen ging aber noch deutlicher zurück, minus 24 zu minus 196, so dass der Saldo insgesamt positiv ist. Die Exportquote gemessen am Anteil des Auslandsumsatzes im verarbeitenden Gewerbe stabilisierte sich auf dem hohen Kreis-Niveau von 48,6 Prozent zu 43,7 Prozent auf Landesebene.