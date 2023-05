Tickets noch erhältlich So wird das Festival „Woodstock & Blues“ in Zyfflich

So bleibt es auch dabei: Den Auftakt macht das Woodstock-Festival am Freitag, 2. Juni, mit acht Bands. Am Tag darauf, Samstag, 3. Juni, kommen Freunde der Bluesmusik auf ihre Kosten – sieben Gruppen werden dafür sorgen. Jeweils ab 19 Uhr stehen die ersten Bands auf der Bühne, von denen es mittlerweile fünf gibt. Zwei werden in einem Zelt aufgebaut, zwei in der Dorfscheune und eine unter freiem Himmel. Vor 19 Jahren fand die erste Auflage des Festivals statt. Damals kamen 200 Musikfreunde. Doch wuchs das Interesse, die Zahl der Bands stieg und deren Qualität. Längst reisen die Musiker nicht mehr alle mit dem Bus an. Die Formation The Lamar Chase Band fliegt etwa aus den Staaten ein. Auch aus Dänemark, Belgien und gleich mehrere Gruppen aus den Niederlanden sind dabei. Zyfflich hat sich einen Namen gemacht. Mittlerweile kommen Anfragen von gestandenen Formationen, ob noch ein Platz auf der Bühne frei ist. Gruppen verkaufen ihre Platten und Merchandising-Artikel. Die Zeiten, in denen es mittelmäßige Garagenbands ins Programm schafften, sind Geschichte.