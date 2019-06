Kleve : Die Klangfabrik feiert Geburtstag

Zum 20. Geburtstag lädt der Klever Konzertveranstalter zum großen Jubiläumsabend in der Joseph-Beuys-Gesamtschule ein. Drei Live-Acts begleiten den Abend, wir verlosen heute Freikarten.

Den zweiten Act stellt „Galahad“ dar. Dabei handelt es sich, wie der an den berühmten Ritter aus der Tafelrunde König Artus angelehnte Name bereits andeutet, um eine Mittelalter-Folkrockband aus Dinslaken, die schon in den Geburtsstunden der Klangfabrik eine Rolle spielte. So trat die Gruppe, die 1985 von Paul Alexander Jost gegründet wurde, bereits am 12. Juni 1999 auf dem ersten Klangfabrik-Konzert auf. In nunmehr fast 35 Jahren Bandgeschichte spielte Galahad bei unzähligen Live-Gigs und bringt diese geballte Erfahrung nun auch am 15. Juni mit in die Joseph-Beuys-Gesamtschule. Sogar Ian Anderson, Frontman, Sänger und Flötist der britischen Rockband Jethro Tull fand in Galahad einen geeigneten Support-Act.