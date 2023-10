Auf der Emmericher Straße 20-Jähriger bei Auffahrunfall in Kleve verletzt

Am Montag (30. Oktober 2023) gegen 22.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Kleve die Emmericher Straße in Richtung Kleve. In Höhe der Kreuzung mit dem Oraniendeich bremste er verkehrsbedingt stark ab. Die mit ihrem BMW hinter ihm fahrende 43-jährige Frau aus Kleve bemerkte diesen Bremsvorgang zu spät, um eine Kollision verhindern zu können und fuhr mit ihrem Pkw auf.