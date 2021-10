Uedemer Straße : 20-Jährige aus Bedburg-Hau stirbt bei Verkehrsunfall

Bedburg-Hau Bei einem Unfall auf der Uedemer Straße ist eine 20-Jährige tödlich verunglückt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Am Sonntag fuhr die Frau aus Bedburg-Hau gegen 13.40 Uhr mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Bedburg-Hau. Aus bislang unbekannten Gründen verlor sie in Höhe der Pfalzdorfer Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet zunächst ins Schleudern. Dann kam sie in ihrer Fahrtrichtung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Sie starb noch an der Unfallstelle.