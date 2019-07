Im Park von Schloss Moyland : Hortensien, so weit das Auge reicht

Bedburg-Hau-Moyland Mehrere Tausend Gartenfreunde von Rhein und Ruhr, aus den Niederlanden und Belgien strömten am vergangenen Wochenende bei angenehmen Temperaturen in den Park von Schloss Moyland, um das 2. Hortensienfest zu besuchen.

Das war schon ein grandioser Anblick für den Gartenfreund und geneigten Hortensien-Liebhaber, als er auf dem Weg vom Kassenhaus über die Brücke zum Schloss spazierte. Denn am Wegesrand standen imposante Hortensiensträucher in der Erde oder in Pflanzkübeln. Auch unter den alten Bäumen sah man, teilweise versteckt, die Blumen mit ihren schillernden Farben heraus leuchten. Eine Harfinistin sorgte in einer Parknische für stimmungsvolle Musik. Auf dem Spaziergang in den historischen Park gab es einige Gärtner, die ihre Hortensien in verschiedenen Größen und Farbschattierungen zum Verkauf anboten. Auf Wunsch wurden die erworbenen Pflanzen in einer Schubkarre zum Auto gebracht. Manche Bäume und Skulpturen waren mit Hortensien drapiert und behangen. Gleichzeitig konnte man ebenfalls Deko-Artikel für drinnen und draußen sowie Honig an etlichen Ständen erwerben.