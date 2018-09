19-Jähriger stürzt in Kleve von Baukran in den Tod

Kleve/Kalkar Die beiden jungen Erwachsenen waren nachts auf einen 40 Meter hohen Kran in Kleve geklettert. Einer hängte sich an ein Kabel und stürzte ab. Zuvor sollen sie gemeinsam auf der Baustelle Schnaps getrunken haben.

Auf einer Baustelle an der van-den-Bergh-Straße in Kleve ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger stürzte aus etwa 35 Metern Höhe von einem Baukran in den Tod.

Die Freunde erklommen eine Plattform am Führerhäuschen in etwa 40 Metern Höhe, dort lösten sie mehrere Industrieleitungen. „Diese hingen dann fünf bis acht Meter in die Tiefe“, sagt Ermers. Einer der beiden 19-Jährigen hängte sich dann an das frei baumelnde Kabel. „Er kam dann aber nicht mehr aus eigener Kraft hoch“, sagt der Polizeisprecher. Aus der leichtsinnigen Mutprobe werden hochdramatische Sekunden. Der Polizei zufolge soll der zweite 19-Jährige noch versucht haben, seinen Freund am Kabel wieder zurück zur Plattform zu ziehen – vergebens. Nach einigen Augenblicken verließen den jungen Mann am Kabel endgültig die Kräfte und er stürzte vor den Augen seines Freundes in die Tiefe.