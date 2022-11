Roller kollidiert mit Auto 18-Jähriger nach Unfall in Kleve schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 13.25 Uhr auf der Triftstraße in Höhe der Sackstraße. Der Klever befuhr mit seinem Motorroller die Triftstraße in Richtung Hoffmannallee. Als eine 42-jährige Frau aus Kleve mit ihrem Opel aus der Sackstraße in die Triftstraße einbog, übersah sie den entgegenkommenden Fahrer des Motorrollers.