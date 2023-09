Auto übersehen 18-Jähriger bei Unfall in Bedburg-Hau schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bedburg-Hau ist ein Mann am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 18-jährige Radfahrer gegen 7.50 Uhr auf dem Rathausplatz in Richtung Norbertstraße unterwegs. Als er die Einmündung zur Norbertstraße in Richtung des dortigen Supermarkt-Parkplatzes queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Hyundai Tucson, der von links kam und Vorfahrt hatte.