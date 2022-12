Zwei Verletzte Glatteis-Unfälle im Kreis Kleve - Rettungswagen stellt sich quer

In 16 Fällen blieb es bei Sachschäden: So rutschte in Goch ein Rettungswagen auf dem Boeckelter Weg gegen einen Pkw und stellte sich quer. Der Rettungswagen blockierte die Straße. Ein Streuwagen rückte an, kam aber ebenfalls ins Rutschen und konnte nicht weiterfahren. Das Taumittel aus dem Streuwagen wurde daraufhin manuell unter die beiden manövrierunfähigen Fahrzeuge gebracht, die ihre Fahrt sodann langsam fortsetzen konnten.