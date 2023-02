Niederländer kaufen in Deutschland Päckchen Tabak teurer als drei Kisten Bier

Im Laden von Ron Wolf (64) werden Zeitschriften, Süßigkeiten, Bücher oder Spielzeug-Artikel angeboten. Sein Geschäft liegt in Nimwegen und gehört zu der Primera-Kette. Sie ist der größte Anbieter von Tabakwaren in den Niederlanden. Doch ist bei Wolf nichts zu sehen, was auf eine Schachtel Kippen hinweist. „Seit 2021 müssen wir alles in Schränken verstecken, was mit irgendwie dem Rauchen zu tun hat“, sagt der 64-Jährige. Der Verkauf von Tabakwaren spiele mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Ein paar Stammkunden seien ihm geblieben, Raucher besorgten sich ihre Ware schon lange in Deutschland. Bei dem Preisunterschied kann Wolf nicht mithalten – und die Aussichten werden nicht besser: Am 1. April hebt die niederländische Regierung die Tabaksteuer weiter an.