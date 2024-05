Von Lkw erfasst 17-jährige E-Bike-Fahrerin bei Unfall in Kalkar schwer verletzt

Die 17-Jährige war mit ihrem E-Bike entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Kastellstraße aus auf dem Geh- und Radweg in den Kreisverkehr eingefahren. Ein 47-jähriger polnischer Lkw-Fahrer konnten mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam in der Zufahrt der Bahnhofstraße in den Kreisverkehr zum Zusammenstoß, bei dem die 17-Jährige zu Fall kam und sich an den Beinen verletzte.