Jens Perau ist neuer König : Schützen in Niel feiern – allein 1600 Besucher bei Mallorca-Party

Schützen in Niel feiern – allein 1600 Besucher bei Mallorca-Party

Kranenburg-Niel Fünf Tage herrschte Ausnahmezustand in der kleinen Kranenburger Ortschaft. Niel feierte Kirmes und Schützenfest. Allein zur Mallorca-Party kamen 1600 Gäste.

Traditionell feierte das Dorf seine Kirmes und das Schützenfest an einem Wochenende. Zum Auftakt gleich der erste Höhepunkt: „Mallorca, die Party“ hat seit 1999 einen festen Platz im Terminkalender des jüngeren Publikums. 1600 Besucher kamen dazu nach Niel.

Am Tag darauf lautete das Motto „Niel tanzt“. Bis drei Uhr morgens sorgte DJ Hubert für die nötige Stimmung im Festzelt. Der Tag der Schützen war der eigentliche Höhepunkt des Wochenendes. Unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszuges Schenkenschanz holten die Schützen den noch amtierenden König Johannes in seiner Residenz ab und zogen zur Kirche, um das Festhochamt zu feiern, das von Pastor Christoph Scholten zelebriert und vom Projektchor „Arcanthus“ unter der Leitung von Eva Maria Staudenmaier musikalisch gestaltet wurde. Nach der Totenehrung zogen die Schützen unter der Begleitung des Musikvereins Bimmen zum Festplatz. Dort weihte Pastor Scholten die neue Fahne der Gilde und den neu gestalteten St. Antonius-Festplatz ein. Vor Beginn des Schießens begrüßte Gildemeister Max Wilmsen die Gäste. Auch Bürgermeister Ferdinand Böhmer richtete einige Worte an die Schützen und Besucher.