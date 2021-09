Mit Auto zusammengestoßen : 16-Jähriger bei Unfall in Kalkar schwer verletzt

16-Jähriger bei Unfall in Kalkar schwer verletzt

Kalkar-Neulouisendorf Bei einem Verkehrsunfall in Kalkar ist ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Erst vor wenigen Wochen war ein Jugendlicher bei einem Unfall im Kreis Kleve tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Jugendliche aus Bedburg-Hau am Sonntag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad die Loefsche Straße aus Richtung Römerstraße kommend. An der Kreuzung überquerte der 16-Jährige die vorfahrtberechtigte Neulouisendorfer Straße und stieß mit dem VW eines 43-Jährigen aus Uedem zusammen, der die Neulouisendorfer Straße in Richtung B67 unterwegs war.