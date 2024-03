Minderjährigen zum Drogenhandel angestiftet Drogendealer aus Kalkar zu 3,5 Jahren Haft verurteilt

38 Jahre ist er alt, mehr als 14 Jahre davon hat er in Jugend- und Erwachsenengefängnissen gesessen. Dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe kommen nun dazu, falls das Urteil, das das Landgericht Kleve am Dienstag gegen ihn fällte, rechtskräftig wird. Die Rede ist von einem Mann aus Kalkar, türkischer Staatsbürger, Kurde, in Goch geboren und in Kalkar aufgewachsen. Früh kam er mit Drogen in Kontakt, fing als Jugendlicher an, Heroin zu rauchen. Viele Lichtblicke gab es seitdem nicht: Raus aus dem Gefängnis, rein ins Gefängnis – Raub, Körperverletzung, Drogendelikte.