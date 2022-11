Polizei sucht Zeugen : 16-Jährige bei Unfall in Kranenburg verletzt

Kranenburg Bei einem Verkehrsunfall in Kranenburg ist am Dienstag eine Jugendliche verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und vor allem nach einer Frau.

Am Dienstag gegen 8 Uhr ereignete sich auf der Klever Straße in Kranenburg ein Verkehrsunfall, durch den eine 16-jährige Mofafahrerin leicht verletzt wurde. So spielte sich der Verkehrsunfall nach Auskunft der Polizei ab: Die 16-Jährige befuhr den Geh- und Radweg entlang der Klever Straße in Richtung Ortsmitte, als unvermittelt der Hund eines Spaziergängers den Weg kreuzte.