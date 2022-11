Feuerwehr trainiert Gasunfall : So lief die Großübung am Bürgerhaus in Kranenburg

Im und rund um das Kranenburger Bürgerhaus wurde der Umgang bei einem Unfall mit einem Gastransporter geübt. Foto: Feuerwehr Kranenburg

Kranenburg Die Jahresabschlussübung fnad mit 150 Kräften der Kranenburger Feuerwehr statt. Angenommen wurde ein Gasunfall mit einer Verpuffung. So lief die Übung.

(sder) Was sich Andreas van Wickeren, Stefan Vergeest und Daniel Cloosters zur Jahresabschlussübung der Kranenburger Feuerwehr hatten einfallen lassen, sollten die Einsatzkräfte der über 150 aktiven, ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen eine Zeit lang beschäftigen. Angenommen war, dass beim Anliefern von Gas im Kranenburger Bürgerhaus ein Defekt auftrat, wodurch in mehreren Räumen der Versammlungsstätte der Heizstoff austrat und es zu einer Verpuffung in einzelnen Räumen kam. Durch dieses Ereignis abgelenkt, war ein mit mehreren Personen besetzter Pkw mit dem anliefernden Lkw kollidiert, wobei Personen eingeklemmt wurden. Großalarm für die Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg.

Unter der Leitung des stellvertretenden Leiters Christian Kellner galt es im Bereich des Bürgerhauses drei Einsatzabschnitte zu bilden, um verschiedene Szenarien zu bewältigen. Abschnitt eins, der Verkehrsunfall, den der Löschzug Nütterden und die Löschgruppen Zyfflich und Mehr abarbeiteten. Zudem hatten sie einen Brand im Keller unterhalb der Bühne des Bürgerhauses zu löschen, in denen noch mehrere Personen vermutet wurden. Unterdessen bekämpften die Löschgruppen Frasselt und Wyler im zweiten Abschnitt einen Brand im Heizungskeller, in dem sich gleichfalls mehrere Personen aufhielten. Damit nicht genug hatten der Löschzug Kranenburg und die Löschgruppe Niel den Vollbrand in der Küche des Bürgerhauses (dritter Abschnitt), zu bekämpfen.

„Das Zusammenwirken der Kräfte aus den verschiedenen Einheiten stand hierbei im Vordergrund“, erklärten die Initiatoren der Übung. Aber auch die Handhabung unterschiedlichster Geräte galt es ebenso in die einzelnen Übungsszenarien einzuarbeiten, wie die Kommunikation untereinander. Neben dem Ehrenwehrführer und Kreisbrandmeister a. D., Paul-Heinz Böhmer, beobachteten auch Ratsmitglieder sowie Schaulustige die Übung.