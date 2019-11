Reitsport : 15. Springpferdeauktion bei Holger Hetzel

Goch-Pfalzdorf 20 Spitzenpferde befinden sich im Auktionslot am 27.11.

Aber auch die Reitanlage, auf der kürzlich noch die zweite Veranstaltung in der im Zuge der 6. MERA-Winterturnierserie ausgerichtet wurde, steht zwischenzeitlich ganz im Zeichen der Auktion. So wurden Traversen und Teile des Bodens bereits angeliefert, so dass sich Zeltbauer, Ton- und Lichttechniker und diverse weitere Dienstleister mittlerweile die sprichwörtliche Klinke in die Hand geben. „Es wird immer spannender, immer aufregender und wir werden immer kribbeliger. Denn die Vorfreude ist enorm. Nur die 20 Auktionspferde sind die Ruhe selbst und überzeugen uns jeden Tag auf ganzer Linie. Kurzum, wir lieben es“, freut sich Lehmeyer auf das Highlight des Jahres. Am Mittwoch, den 27. November ist es dann endlich soweit: Holger Hetzel, den viele seiner Kunden unter anderem auch als internationalen Spitzen-Ausbilder kennen, präsentiert gemeinsam mit seinem Team auf dem Reitsport- und Trainingszentrum an der Buschstraße 21 im niederrheinischen Goch die 15. Internationale Springpferdeauktion. Ab 21 Uhr wird Auktionator Volker Raulf dann die fünf- bis siebenjährigen Spitzenspringpferde, die durch die Bank bereits mit zahlreichen Erfolgen ihre Klasse unter Beweis gestellt haben, an die neuen Besitzer vermitteln.