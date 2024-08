15-Jähriger macht Ärger am Niederrhein Erst Softair-Waffe, dann Messer – Jugendamt lädt Eltern vor

Die Sache verbreitete sich rasend schnell in Goch: Auf dem Sportplatz von Viktoria fuchtelte am Donnerstagabend ein Jugendlicher mit einem Messer herum. Er erschreckte dort bolzende junge Fußballspieler und verfolgte sie danach über den Platz. Ein Elfjähriger verhielt sich genau richtig und rief mit seinem Handy die Polizei. Die kam angesichts der jüngsten Zwischenfälle mit Messern gleich mit mehreren Fahrzeugen zum Ort des Geschehens und fand das schwarze Klappmesser, nachdem die Beamten mit den Kindern gesprochen hatten. Und: Sie identifizierten den 15-Jährigen, der tatsächlich kein Unbekannter war: „Es handelt sich um den Jungen, der vor wenigen Tagen mit einer Softair-Waffe durch Kleve gelaufen war“, sagt Polizei-Pressesprecher Stefan Sparberg. Der Jugendliche, der, wie die Polizei bestätigt, aus Syrien stammt, lebt mit seinen Eltern in einer Flüchtlingsunterkunft.