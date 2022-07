Kultur in Kleve : Musiksommer startet in Stadthalle

Kleve Bereits zum 15. Mal kommen beim Musiksommer musikalische Talente aus der ganzen Welt zusammen. Die Auftaktveranstaltung ist am 18. Juli in der Klever Stadthalle.

Das Eröffnungskonzert der 15. Musiksommer Campus Cleve findet am Montag, den 18. Juli um 19:30 Uhr in der Stadthalle Kleve statt. Es spielen Studentinnen und Studenten der ersten Meisterkurswoche.

Der künstlerische Leiter Boguslaw Strobel konnte wieder namhafte Dozentinnen und Dozenten aus verschiedenen Ländern für den Meisterkurs des Musiksommers gewinnen. Mit dabei sind: Ewa Kupiec von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, Janusz Olejniczak von der Fr. Chopin Musikuniversität Warschau, Anna Malikova, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Geoffrey D. Madge, der als Professor an der Musikhochschule Den Haag lehrte und Christian Fritz von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt für Klavierimprovisation. Zudem werden die Teilnehmer von Kristien Roels von der Akademie für Musik, Tanz und Wort Sint-Niklaas für Kammermusik, Klavier und Violine, sowie von Maria Razumovskaya von der Guildhall School of Music & Drama unterrichtet. Razumovskaya wird zudem Vorträge über Heinrich Neuhaus und seine „Kunst des Klavierspiels“ in Kleve und Kalkar halten und den Klevischen Klaviersommer eröffnen wird. Strobel selbst ist auch als Dozent aktiv dabei.