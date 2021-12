Bis zum 2. Januar : 13.200 weitere Impftermine im Kreis Kleve

Die feste Impfstelle des Kreises Kleve im ehemaligen Aldi-Markt in Goch. Archivfoto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Der Kreis Kleve bietet weitere Termine für die Corona-Schutzimpfungen in allen 16 Städten und Gemeinden an. Bis einschließlich 2. Januar werden insgesamt mehr als 13.200 weitere Impftermine bereitgestellt.

Für alle Impfungen ist es erforderlich, einen Termin zu buchen. Dies ist ab Mittwoch, 15. Dezember, ab 15 Uhr über das Portal www.impftermine-kreis-kleve.de möglich. Zusätzlich ist am Mittwoch, 15. Dezember, von 15 bis 20 Uhr eine Impf-Hotline geschaltet. Diese ist unter der Rufnummer 02381 3389880 zu erreichen.

Es finden Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab zwölf Jahren und Auffrischungsimpfungen für Personen ab 18 Jahren statt. Die Ständige Impfkommission empfiehlt in der Regel eine Auffrischungsimpfung nach fünf Monaten nach der Zweitimpfung. Ausnahmen und kürzere Fristen gelten für Personen mit einer schweren Immundefizienz. Das Land NRW sieht in seinem neuesten Impferlass jedoch vor: „Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist.“

Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren sind bei diesen Terminen nicht möglich. Dort ist weder ein Kinderarzt vor Ort noch wird der Kinderimpfstoff bereitgehalten. Ein regelmäßiger Blick in das Terminbuchungsportal lohnt: Durch die zunehmenden Impfangebote – auch in den niedergelassenen Arztpraxen – benötigen viele Bürger ihren bereits gebuchten Impftermin beim Kreis Kleve nicht mehr. Aktuell werden täglich mehrere hundert Impftermine storniert, wie Landrätin Silke Gorißen in der jüngsten Sitzung des Kreistags schilderte. Diese Termine stellt der Kreis Kleve kurzfristig anderen Interessierten zur Verfügung.