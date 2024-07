Vom Schloss bis zum Strandhaus 13 ganz besondere Unterkünfte in den Niederlanden

Rinsumageest ist ein kleines Dorf im Herzen von Friesland. Das Meer ist also nicht weit entfernt. Der echte Hingucker aber ist diese Unterkunft. Dabei handelt es sich um eine Kirche aus dem Jahr 1913, die so umgebaut wurde, dass sie heute als Unterkunft an nichts vermissen lässt. Nachdem der Bau fünf Jahre lang zum Verkauf stand, kaufte der heutige Besitzer die alte Kirche und begann, sie in ein luxuriöses Ferienhaus zu verwandeln. Bis zu zehn Gäste finden in den fünf Schlafzimmern Platz. Es gibt zudem einen großzügigen Aufenthaltsraum. Für den Sommer sind noch Kapazitäten frei.