Karneval : 13 Auftritte an zwei Abenden in Zyfflich

Die Große Garde tritt am 14. Februar und am 15. Februar in Zyfflich auf. Foto: Karnevalsverein

Am Wochenende feiern 100 Aktive und 450 Besucher an zwei Abenden Karneval in der Dorfscheune.

(RP) Angefangen hat alles vor 40 Jahren in der ehemaligen Notkirche in Zyfflich. 20 Aktive und 80 Besucher füllten den Raum. Tänze und ein paar Büttenredner haben das kleine Publikum zum Lachen gebracht und gefeiert wurde bis in die Morgenstunden. Am Feiern hat sich auch heute, 40 Jahre später, nichts geändert – wenn sich auch alles andere entwickelt hat.

Die 40. Kappenabende in Zyfflich finden am 14. und 15. Februar statt. Heute feiert man mit rund 100 Aktiven und 450 Besuchern an zwei Abenden in der Dorfscheune. Aus den kleinen Sitzungen sind längst große Abende geworden, die weit über Zyfflich hinaus bekannt und beliebt sind. Auch der Kinderkarneval ist seit Jahren fester Bestandteil im Karnevalsprogramm. Am 16. Februar dreht sich alles um die kleinen Besucher. Der Karnevalsprinz und sein Funkenmariechen aus Kranenburg bereichern das Wochenende ebenfalls.

Schon vor zwei Wochen hieß es aus den Reihen des Karnevalsteams: „Wir haben keine Karten mehr!“ Alle Aktive und Freiwilligenfreuen sich auf ein spannendes Wochenende. Mit drei Tanzgarden, zwei Solomariechen und einer Männertanzgarde steht dem tänzerischen Part nichts im Wege. Ein Prolog, zwei Bütten und ein Gespräch zwischen zwei echten Zyfflicher Frauen informieren ausführlich über den Tratsch und Klatsch aus dem Dorf und der Welt. Die Euwer Sisters, die WyZys und das Quartett beanspruchen mit ihren Aufführungen die Lachmuskeln. Das Zyfflicher Panikorchester darf nicht fehlen – musikalisch bringen sie die Stimmung in der Dorfscheune zum Höhepunkt.

Barbara und Udo… nein Horst und Ricky führen wie in den vergangenen Jahren durch das Programm und sorgen für so manch amüsanten Moment.