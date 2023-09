Verkehrskontrollen im Kreis Kleve 115 Raser innerhalb von drei Stunden in Goch geblitzt

Ebenfalls am Freitag im Zeitraum von 7 bis 11 Uhr führte die Polizei auf der Reuterstraße in Goch-Pfalzdorf Geschwindigkeitsmessungen durch. In den drei Stunden wurden 397 Fahrzeuge gemessen, von denen 115 zu schnell waren. Folglich hielten sich fast 30 Prozent nicht an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer. Den Spitzenreiter, der 84 Stundenkilometer schnell war, erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Auch das Verhalten von Radfahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei bei den Schwerpunktkontrollen. 68 Radelnde mussten ein Verwarngeld bezahlen.