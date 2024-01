Ein Beitrag zur Energiewende 112 Solarmodule für das „Stein“-Gymnasium in Kleve

Auf dem Flachdach des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Kleve wird nun eigener Strom produziert: eine Photovoltaikanlage der Stadt Kleve erzeugt seit Oktober 2023 grünen Strom, der direkt vor Ort verbraucht wird. Überschüssigen Strom speist die Schule in das öffentliche Stromnetz ein. Sie trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei und vermeidet Jahr für Jahr erhebliche Mengen an CO 2 -Emissionen. Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing nahm die neue Anlage kürzlich gemeinsam mit Schulleiter Timo Bleisteiner und Kleves Klimaschutzmanager Christoph Bors in Augenschein.