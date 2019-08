VHS : Lange Nacht zum 100. Geburtstag

Das Gebäude der Klever Volkshochschule an der Hagschen Poort: Hier wird der 100. Geburtstag gefeiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Die Klever Volkshochschule feiert ihr 100-jähriges Bestehen eine ganze Nacht lang mit einer Vielzahl von interaktiven Angeboten. Das neue Kurs-Programm für das Wintersemester bietet 400 Veranstaltungen.

Die Volkshochschulen in Deutschland sind in diesem Jahr genau 100 Jahre alt. Ein guter Anlass zurückzuschauen wie auch in die Zukunft zu blicken. Die VHS Kleve – seit einem Jahr mit dem Namenszusatz Wilhelm Frede – wurde ebenfalls 1919 gegründet und hat ganz besonderen Grund zum Feiern. Sie tut dies mit der „Langen Nacht der Volkshochschulen“, die als Teil des bundesweiten Jubiläumsprogramms auch in 380 weiteren VHS in ganz Deutschland stattfindet.

Gleichzeitig ist das Programm für das Kursangebot im Winterhalbjahr erschienen. Es liegt bei Sparkassen, öffentlichen Einrichtungen, im VHS-Haus und in Emmerich und Rees aus. Das Angebot umfasst 400 Veranstaltungen in neun Fachbereichen.

info 900 Volksschulen mit 700.000 Kursen 1919 In Preußen gründeten sich 2000 Volkshochschulen, von denen 200 die ersten Jahre überstanden.



1924 Das Angebot der Klever VHS aus vier Kursen.



Heute Es gibt etwa 900 Volkshochschulen in Deutschland. Jährlich werden insgesamt 700.000 Kurse angeboten.

Die „Lange Nacht“: Das bundesweite Motto für diese Veranstaltung zum 100. Geburtstag heißt: „zusammenleben. zusammenhalten“. „Von den Flüchtlingen haben wir gelernt, dass die Nacht nicht zum Schlafen da ist“, sagt Thomas Ruffmann, Fachbereichsleiter für „Mensch, Gesellschaft, Politik“, schmunzelnd und beschreibt, was die Besucher erwartet: Das VHS-Haus an der Hagschen Poort 22 ist am Freitag, 20. September, bei freiem Eintritt von 18 Uhr bis zum Frühstück am Morgen geöffnet. Von 18 Uhr bis 21 Uhr heißt es „Offene VHS in allen Räumen und auf dem Hof“. Man kann aus nicht weniger als 28 unterschiedlichsten Schnupperangeboten wählen, sich inspirieren lassen, mitmachen oder einfach nur zuschauen. Spannende Überschriften wie „Speeddating mit Politikerinnen“, „Anacharsis Cloots im Dialog“ oder „Wie wollen wir in Zukunft lernen?“ locken. Bei allen Angeboten, betont Ruffmann, steht die Interaktion im Vordergrund.

Ein spezielles Mitmach-Angebot heißt „VHS-Wandzeitung“. Die Idee dazu hatte der Gocher Künstler, RP-Karikaturist und VHS-Dozent Martin Lersch. „Eine Wandzeitung war besonders im 19. Jahrhundert verbreitet. Die Zeitungsseiten wurden an Wände geklebt, wo die Menschen sie lesen und auch miteinander über das Gelesene reden konnten“, erklärt Lersch. Die Gestaltung der Wandzeitung, die im Format 100 mal 100 Zentimeter sein wird, obliegt den Besuchern. Jeder kann mitmachen und Texte, Artikel, Gedichte und/oder Fotos beisteuern. Martin Lersch übernimmt dabei die Rolle des Chefredakteurs. „Nach und nach sollen 10 Seiten entstehen, die überall im VHS-Gebäude an die Wände geklebt werden – natürlich mit richtigem Kleister“, sagt er. Zum einen sei die „Wandzeitung“ etwas Historisches, zum anderen die Einladung an die Teilnehmer, spontane Ideen umzusetzen, zu improvisieren, mit Worten, Texten, Bildern zu „spielen“. VHS gestern – heute – morgen könnten dabei die Themen sein.

„Musik war immer ein Schwerpunkt der Klever VHS. Schon in den 20er Jahren“, sagt Musiklehrer Wolfgang Liß, der seit zehn Jahren die VHS-Blue Band, Nachfolger der VHS-Big Band, leitet. Die Gruppe, ein Improvisationskurs „jenseits von Dur und Moll“ (Liß), spielt Jazz, Swing und Blues von 21 Uhr bis Mitternacht beim Musik- und Tanzfest auf dem Hof. Mit dabei ist der VHS-Weltmusikchor unter der Leitung von Eva-Maria Staudenmaier, „Oldies und Goldies“ spielt der Begleitgitarrenkurs III, dirigiert von Otto Werner, und viele Tänze sind zu sehen von verschiedenen Gruppen mit ihren Dozenten Els van Oudheusden, Iris Blaschke und Thomas Brückner. Projektgruppe 100plus.

„Der Mensch kann nicht nicht lernen“, sagen Dozenten und Teilnehmende der VHS-Kurse. Die Projektgruppe ist eine offene Zukunftswerkstatt vor, während und nach der Langen Nacht. „Wie wollen wir in Zukunft lernen?“ heißt die Frage, die sich besonders auch an jüngere Teilnehmer richtet. „Wir als VHS wollen auch weiter lernen und uns bewegen“, sagt Willi Holtermann, Fachbereichsleiter für Wirtschaft, Beruf und Datenverarbeitung. Bewegung und Veränderung sei ein ureigenes Kennzeichen des Lernens, betont auch VHS-Leiter Alf-Thorsten Hausmann. Das Kursangebot im neuen Semester: Für den Fachbereich Gymnastik und Entspannung hebt Willi Holtermann das hochintensive Intervalltraining (HIIT) hervor, eine Anleitung und Gelegenheit zum „Powern“. Die digitale Welt spricht über künstliche Intelligenz (KI). Auch hier leistet die VHS ihren Beitrag mit einem historischen Ansatz, der dem Begriff „KI“ das „Gespensterhafte“ nehmen möchte. Etabliert hat sich seit dem Frühjahr der Sonntagssalon im B.C. Koekkoek-Haus, im Winter heißt das Thema „Menschenrechte sind Frauenrechte“.