Festakt mit Zapfenstreich 100 Jahre Bürgerschützen in Louisendorf – ein Blick in die Geschichte

1963 übernahm Karl Hans die Vereinsleitung, nach 40 Jahren des Vereinsbestehens erst der zweite Vorsitzende. Er führte die Jugend-Schießgruppen ein und schaffte es so auch, die Zahl der Vereinsmitglieder deutlich zu steigern. Der Schießsport in Louisendorf erfreute sich immer größerer Beliebtheit, weil er auch für die Damen zugänglich war. Martha Pollmann wurde 1966 erste Königin in Louisendorf – und im ganzen Kreis Kleve. Lange Zeit fanden das Schützenfest und die Versammlungen des Vereins in den Gaststätten Pollmann und im Saale Hans statt. Mit Aufgabe der Säle wurde die erste Krönung 1971 erstmals auf dem Sportplatz durchgeführt. Damit einher ging auch der Bau eines neuen Schießstandes an der ehemaligen Schule in Louisendorf. Mit viel Eigenleistung und zupackenden Händen wurde ein Schießstand erstellt.