Rechtsstreit droht 100-Euro-Knöllchen in Kleve – dieses Schild sollte Autofahrer informieren

Der Streit um Mahnschreiben eines Inkasso-Büros in Höhe von mehr als 100 Euro schwelt weiter. Die Eigentümer des Bensdorpgeländes, die Gewerbehof Bensdorpstraße GbR von Udo und Maria Elisabeth Tjaden, haben das Büro damit beauftragt, Geld einzutreiben für Parkvergehen, die auf ihrem Gelände an der Wiesenstraße in Kleve während der Kirmes 2022 begangen wurde.