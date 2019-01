Praktische Tipps : 10 Dinge, die du gerne vor dem Studium gewusst hättest

Ein einsamer Student im Hörsaal. (Archiv) Foto: dpa, wg pzi

Niederrhein Wie man ein Buch in der Bibliothek ausleiht und wie das mit dem Semesterticket funktioniert, ist gut zu wissen. Aber was im Studium wirklich wichtig ist, erfährt man oft erst, wenn es schon fast zu spät ist. Unsere Autoren – jünger und älter – berichten, was sie in ihrer Studienzeit wirklich gelernt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken