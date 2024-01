Auszeichnung für Karin Arntz Das ist die neue Ordensträgerin der 1. GGK

„Jedes Jahr machen wir uns Gedanken darüber, wer dieses Ordens würdig ist“, sagte Jörg Lang, der Vorsitzende der 1. Großen Gocher Karnevalsgesellschaft (1. GGK), anlässlich des Pressegesprächs im Vereinslokal Poorte Jäntje. Die neue Ordensträgerin habe das Karnevalsgen dank ihrer Familie in die Wiege gelegt bekommen. „Es gibt in Goch wohl kaum jemanden, der sie nicht kennt, entweder aus dem Karneval, vom Werbering oder durch ihr Geschäft. Deshalb ist uns die Wahl recht leicht gefallen.“ Den Orden für hervorragende Verdienste um den niederrheinischen Karneval bekommt in diesem Jahr Karin „Schmitti“ Arntz. Und viel mehr musste Lang nicht erzählen, denn das kann die Gocherin am besten selbst.