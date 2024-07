Trotz Ausbildungsplatzes Fußballspieler des 1. FC Kleve wurde nach Marokko abgeschoben

Alle Bemühungen von Klubverantwortlichen, Juristen, Mitspielern und Freunden waren vergebens: Der Marokkaner Oussama Toumzine, der in der Sommerpause von der SGE Bedburg-Hau zum Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve gewechselt war und als vielversprechendes Talent gilt, hat Deutschland verlassen. Am Mittwoch wurde der 22-Jährige abgeschoben, mit dem Flugzeug ging es von Frankfurt nach Tanger. Toumzine kehrt zurück in seine Heimatregion, zurück zur Familie.