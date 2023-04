Projekt für 1,7 Millionen Jugendliche in Kleve sollen vor Obdachlosigkeit bewahrt werden

„Sie kommen irgendwo bei Freunden und Bekannten unter, sind aber noch irgendwo gemeldet und gelten deswegen nicht als obdachlos“, sagt Jan Traeder, Fachbereichsleiter Jugend und Familie der Stadt Kleve. Genau diese Jugendlichen, von denen niemand genau weiß, wie viele von ihnen es in Kleve gibt, sind die Zielgruppe eines neuen Projekts. Es trägt den Namen „Jugend stärken im Quartier – Brücken in die Eigenständigkeit“, läuft bereits seit September 2022 und hat nun die Förderbewilligung erhalten. Insgesamt 1,7 Millionen Euro fließen in das Projekt, davon werden 670.000 vom Europäischen Sozialfonds getragen.