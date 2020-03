Zweiter Todesfall im Kreis Kleve : Der erste Corona-Tote aus Kevelaer

KEVELAER/KREIS KLEVE 211 Menschen haben sich im Kreis Kleve mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt gab es das zweite Todesopfer.

Das Coronavirus hat das erste Todesopfer in Kevelaer gefordert. Wie Kreissprecherin Elke Sanders am Samstag auf Anfrage der Redaktion erläuterte, ist ein Mann aus der Wallfahrtsstadt gestorben. Er war 71 Jahre alt. Ob der Mann an Vorerkrankungen litt, dazu machte der Kreis Kleve keine Angaben.