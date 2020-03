Zweiter Todesfall im Kreis Kleve : 92-Jährige aus Rheurdt stirbt nach Coronainfektion

KREIS KLEVE Todesursache für einen Mann aus Kevelaer war doch nicht das Coronavirus, so das Krankenhaus. Inzwischen ist aber eine 92-jährige Frau an Covid-19 gestorben.

Der 71 Jahre alte Mann aus Kevelaer, der am Wochenende gestorben ist, ist doch nicht am Coronavirus gestorben. Das teilte der Kreis am Sonntag mit. Das zuständige Krankenhaus habe jetzt eine andere Todesursache angeben, so Elke Sanders vom Kreis Kleve. Allerdings gab es am Wochenende doch einen zweiten Coronatoten. Eine 92-jährige Frau aus Rheurdt starb an Covid-19.