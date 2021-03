Abfrage für schnelles Internet : Neuer Anlauf in Sachen Glasfaser in Weeze-Ost

Neuer Anlauf in Sachen Glasfaser in Weeze-Ost

Weeze Die Gemeinde hat mit dem Netzbetreiber vereinbart, dass noch ein Versuch unternommen wird. Infoabend am Donnerstag. Der findet allerdings nur digital statt.

Vor einigen Jahren reichte es nicht. Es gab nicht genügend Interessenten für einen Glasfaseranschluss in Weeze-Ost. Jetzt startet die Deutsche Glasfaser einen erneuten Versuch, um die Haushalte dort mit dem Turbo-Internet auszustatten. Dazu gibt es einen Online-Infoabend am Donnerstag, 18. März.

„Die Gemeinde Weeze hat auch in 2021 das erklärte Ziel, den bereits vor einigen Jahren gestarteten Breitbandausbau weiter voranzutreiben und die Gemeinde digital weiter nach vorne zu bringen“, so Bürgermeister Georg Koenen.

Die andauernde Corona-Pandemie hat mit den Schutzmaßnahmen auch in der Gemeinde Weeze zu mehr Homeoffice und Home-Schooling geführt. Die vermehrte, zeitgleiche Nutzung aller Internetdienste für berufliche, schulische und private Zwecke führe zu einem Bedarf nach wesentlich mehr verfügbarer Bandbreite. Daher hat die Gemeinde das Gespräch mit Deutsche Glasfaser gesucht. Nach eingehender Analyse der Möglichkeiten haben sich beide Parteien darauf verständigt, aufgrund der in 2016 erfolglosen Nachfragebündelung in Weeze-Ost einen erneuten, privatwirtschaftlichen Vorstoß vorzunehmen.

Digitalisierung in Brüggen : 500 Schüler in der Gemeinde erhalten neue iPads

Digitalisierung in Alpen : Das Glasfasernetz in Alpen soll weiter wachsen

„Damals hat die Quote nicht gereicht. Zwischenzeitlich haben die Altverträge ihre Wirksamkeit verloren und müssen neu abgeschlossen werden“, so Dietmar Rotering, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. Der Ausbau soll für Gemeinde und Kunden kostenlos sein. Einzige Voraussetzung: Mindestens 40 Prozent der Haushalte in Weeze-Ost entscheiden sich bis zum 8. Mai 2021 für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser. „Aus Kostengründen wird die zweite Nachfragebündelung keine Verlängerung bekommen“, betont Rotering. Zu dem Projekt gibt es einen Online-Infoabend am Donnerstag, 18. März, ab 19 Uhr. Die Teilnahme ist über die „Zoom“-App mit der Meeting-ID: 975 1943 3321 oder über den PC/Laptop unter dem Link www.deutsche-glasfaser.de/weeze-ost möglich.