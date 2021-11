Bischof Felix Gmür schließt die Pilgerpforte in Kevelaer : Wieder deutlich mehr Pilger

Die Wallfahrtspforte wird geschlossen. Der Bischof von Basel und Vorsitzender der Schweizer Bischofskonferenz, Felix Gmür, hatte zuvor die Heilige Messe in der Basilika gefeiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Nachdem im ersten Corona-Jahr die Wallfahrt fast zum Erliegen gekommen war, ist die Zahl der Gruppen und Veranstaltungen 2021 wieder gestiegen. Bischof Felix Gmür schloss traditionell an Allerheiligen die Pilgerpforte.

Mit dem Schließen der Pilgerpforte hat Bischof Felix Gmür aus Basel die Wallfahrtszeit im niederrheinischen Kevelaer beendet. In der Marienbasilika feierte er einen festlichen Gottesdienst und spendete anschließend den Päpstlichen Segen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie war die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt, das Pontifikalamt wurde jedoch über Radio, Fernsehen und Internet übertragen.

„Der Himmel steht allen Menschen offen – das ist die großartige Botschaft von Christus an uns“, sagte der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz in seiner Predigt. „Ich muss sagen: Es gibt keine bessere Botschaft für uns Menschen. Christus öffnet allen die Tür in den Himmel“, erklärte Gmür. Zudem seien die Menschen Kinder Gottes. Die „wichtigste Dimension“ dieser Botschaft sei: „Wir gehören zu Gott, wir sind von seinem Geist, von seinem Blut, von seinem Leben und seinem Erbe“. Nichts könne uns von Gott trennen, sagte Gmür.

Die zweite Dimension sei, dass die Menschen abhängig von Gott sind, so wie ein Kind abhängig von seinen Eltern ist. „Aber“, betonte der Bischof, „das ist eine gute Abhängigkeit.“ Gerade in einer Welt, in der man umgeben ist von wissenschaftlichem Fortschritt und in der man immer mehr auf Technik setze, sei es wichtig, nicht größenwahnsinnig zu werden: „Ihr hängt ab von Gott, und Gott ist größer“, erklärte Gmür. So sehr der Himmel allen offenstehe und die Menschen Kinder Gottes seien, „so wahr ist es, dass die Kindschaft Gottes bedeutet, nicht übermäßig und großkotzig zu werden“.

Zum Ende des Gottesdienstes ergriff Wallfahrtsrektor Gregor Kauling, der neben Bischof Gmür auch Weihbischof Herman Woorts aus Utrecht in Kevelaer begrüßen konnte, das Wort. Er bedankte sich bei den zahlreichen Menschen, die ehrenamtlich dazu beitragen, dass die Wallfahrt alljährlich gelingen kann – insbesondere auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Spätestens ab der Jahresmitte habe man eine Belebung feststellen können, die allen gutgetan habe. Es seien, sagte Kauling, ab der zweiten Jahreshälfte wieder deutlich mehr Pilger gekommen, Laut seiner Schätzung waren es zwischen dem 1. Mai und 1. November knapp die Hälfte der 800.000 Besucher, die vor der Corona-Pandemie regelmäßig nach Kevelaer gekommen waren, um dort zur „Trösterin der Betrübten“ zu beten. Zudem besuchten in dieser Saison 20 Bischöfe aus acht Nationen den Ort am Niederrhein.

In dieser Wallfahrtssaison hatte es auch eine Reihe von neuen Formaten gegeben, mit denen Pilgern in Corona-Zeiten möglich war. So war es gelungen, auch die Tamilenwallfahrt zu organisieren. Um die Besucherzahlen zu entzerren, hatte es mehrere Gottesdienste hintereinander im Forum Pax Christi gegeben. Ganz neu war die Wallfahrt der Oldtimer-Treckerfahrer zum Erntedankfest. All das waren Angebote, die überwiegend unter freiem Himmel stattfinden konnten, was in Corona-Zeiten solche Veranstaltungen erleichtert.

Was dem Wallfahrtsrektor weiterhin fehlt, sind die klassischen „Gänsehautmomente“ in der vollbesetzten Basilika. „Ich sehne mich mit vielen anderen aus nah und fern so sehr danach“, hatte Kauling im Gespräch mit der Redaktion gesagt.

Die Pilgerzeit im kommenden Jahr beginnt traditionell am 1. Mai mit der Öffnung der Pilgerpforte. Dazu wird der Bischof von Chur in der Schweiz, Joseph Bonnemain, in Kevelaer erwartet. In einem Jahr, am 1. November 2022, wird der Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, die Pforte schließen.

Die Frage ist, inwieweit die kommende Pilgersaison von den Arbeiten auf dem Kapellenplatz beeinträchtigt wird. Wie berichtet, beginnt jetzt die Umgestaltung des zentralen Platzes von Kevelaer. Ziel ist, dass die Wallfahrtsstätten während der Arbeiten immer zu erreichen sein sollen.

