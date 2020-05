Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Kevelaer : 27-Jähriger landet mit seinem BMW nach Unfall im Vorgarten

Der BMW landete in einem Vorgarten in der Hecke. Foto: ja/Schulmann

Kevelaer Zwei Senioren sind bei einem Unfall in Kevelaer auf der Wember Straße schwer verletzt worden. An der Kreuzung zur Weller Landstraße waren sie am Samstagvormittag mit dem BMW eines 27-Jährigen zusammengestoßen.

Am Samstagvormittag ist es gegen 10.30 Uhr an einer Kreuzung in Kevelaer zu einem schweren Unfall gekommen. Zu dieser Zeit war ein 27-Jähriger aus Kevelaer mit seinem BMW auf der Wember Straße unterwegs. Nach Angaben der Polizei übersah er an der Kreuzung zur Weller Landstraße einen Mercedes, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Es kam zur Kollision, bei der der BMW in die Hecke eines Vorgarten geschleudert wurde.

In dem Mercedes saßen ein 85-jähriger Mann aus Weeze und seine 73-jährige Beifahrerin aus Kevelaer. Beide Senioren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte die beiden ins Hospital. Der 27-Jährige im BMW erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.