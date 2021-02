Unfall auf Kreuzung bei Kevelaer : Zwei Frauen in Kervenheim verletzt

Kervenheim Auf der Kreuzung Schlos-Wissener-Straße / Winnekendonker Straße stießen zwei Wagen zusammen.

Am Montag gegen 15.40 Uhr ereignete sich in Kervenheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden.

Nach Polizeiangaben war eine 66-Jährige aus Kevelaer mit ihrem Seat Arosa auf der Schloß-Wissener-Straße gefahren und wollte an der Kreuzung zur Winnekendonker Straße nach links in Richtung Kervenheim abbiegen. Dabei stieß sie laut Polizei mit der entgegenkommenden Mercedes E-Klasse einer 49-Jährigen Frau aus Geldern zusammen, die an der Kreuzung geradeaus und vorfahrtsberechtigt in Richtung Weeze fahren wollte.