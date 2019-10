Angebot in den Herbstferien : Ein Yeti beim „Kobü-Flimmern“

Kevelaer Während der Herbstferien lädt das Stadtmarketing die jungen Zuschauer zu zwei Filmen ein.

Das Herbstlaub fällt von den Bäumen, die Tage werden kühler und das Freibad hat geschlossen – was tun in den Herbstferien? Das Stadtmarketing hat zumindest an zwei Tagen und für eine Filmlänge eine Lösung parat. Das Team hat für das „Ferienkino am Morgen“ jeweils einen Real- und einen Animationsfilm ausgewählt, der für gute Stimmung unter den Ferienkindern sorgen wird. Die Kinovorstellungen beginnen jeweils um 10.30 Uhr und finden im Konzert- und Bühnenhaus statt.