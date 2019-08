Förderung für Kinder : Zuschuss für Musikprojekt an der Hubertus-Grundschule

KEVELAER Von der Gelsenwasser-Stiftung erhielt die St. Hubertus Grundschule in Kevelaer eine Förderung von 2000 Euro.

Musik hat an der Grundschule St. Hubertus einen hohen Stellenwert. „Seit 2015 gibt es daher einen Musikzweig, der eine Säule unserer schulischen Arbeit und ein wichtiger, fester Bestandteil unseres Schulprogramms ist“, so Schulleiterin Helga Dückers-Janßen. Bislang gab es für jedes Kind eine Gesangsausbildung in so genannten „Singstunden“. Jeweils die Hälfte der Kinder eines Jahrgangs ging einmal pro Woche in die Singstunde, während die andere Hälfte in der Klasse Förderunterricht hatte. „Diese Vorgehensweise hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, da die Förderung der Kinder in Kleingruppen sehr sinnvoll ist und die Singstunde für die Kinder eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag darstellt.“ Es wundere daher nicht, dass eine Befragung der Eltern und der Kinder ergeben habe, dass eine überwältigende Mehrheit sich die Fortführung des Musikzweiges wünscht. Außerdem wurde der Wunsch nach einem größeren musikalischen Angebot geäußert. „Diesem möchten wir gern entsprechen und im nächsten Jahr außer den bewährten Singstunden andere Musik-Angebote machen.“ Tanz- und Trommelworkshops sowie eine Blockflöten-AG sind geplant. Zudem soll zum Schulfest im kommenden Jahr ein Musical einstudiert werden. „Kunterbunt“ lautet der Titel. Zudem ist sogar die Aufnahme einer CD mit den Schul-Hits geplant.