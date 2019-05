Kultur in Weeze : Zusatztermin für Jürgen B. Hausmann

Weeze Der Kabarettist Jürgen B. Hausmann feiert sein 20-jähriges Bühnendasein mit einem Jubiläumsprogramm und lädt zur Vorpremiere nach Weeze ins Bürgerhaus ein. Der erste Abend am 6. September, war binnen kurzer Zeit ausverkauft.

Tickets gibt es ab sofort beim Büro für Kultur und Tourismus im Rathaus, Cyriakusplatz in Weeze, beim Kevelaer Marketing, Peter-Plümpe-Platz 12 in Kevelaer, Schreibwaren op de Hipt, Am Markt in Straelen, bei der Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15 in Geldern.