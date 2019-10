Soziales in Kevelaer : Zum letzten Mal Kleiderbasar der Caritas in Kevelaer

Zum letzten Mal Kleiderbasar der Caritas in Kevelaer

Soziales in Kevelaer

KEVELAER Der Kleiderbasar der Kleiderkammer war eine feste Einrichtung in Kevelaer. Jetzt wird er zum letzten Mal organisiert.

Die Caritas-Kleiderkammer veranstaltet nach fünf Jahren ihren letzten Kleiderbasar. Diese Basare waren seinerzeit als Ergänzung zur Kleiderkammer eingerichtet worden, wie Sylvia Rommen-Ahlbrecht, Vorsitzende der Caritas-Konferenz St. Marien, erläutert. „Die Anforderungen der Flüchtlingswelle 2014/15 ließen die beengte Kleiderkammer mit der Einzelausgabe recht schnell an ihre Grenzen kommen. Erwachsene und Kinder mussten bei Wind und Wetter vor der Tür warten.“

Der Kleiderbasar findet am Dienstag, 29. Oktober, von 10 bis 16 Uhr statt. Bedürftige können für einen symbolischen Eintrittspreis von zwei Euro an dem Basar teilnehmen und sich Kleidung kostenlos aussuchen. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet, auch das ist für Sylvia Rommen-Ahlbrecht wichtig. „So haben auch die Besucher das Gefühl, mit ihrem Eintrittsgeld etwas Gutes zu tun.“

Während der Basar zum letzten Mal stattfindet, läuft die Arbeit der Kleiderkammer weiter. Die Einrichtung am Luxemburger Platz ist in Kevelaer eine feste Größe. Seit Jahrzehnten wird sie ehrenamtlich von Helferinnen der Pfarrcaritas St. Marien und St. Antonius zuverlässig gemeinsam geführt.

Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr können Spender gut erhaltene Kleidung für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche, Unterwäsche, Nachtwäsche, Bade- und Sportsachen, Tisch- und Bettwäsche, Frotteewäsche, Strümpfe, Schuhe, Schals und auch Gürtel in der Kleiderkammer abgeben.

Diese Spenden werden dann immer donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr an Menschen mit Bedarf ausgegeben. In Not- und Schadensfällen erfolgt Hilfe schnell und unkonventionell.